Uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan Tijen K. yakalandı.
'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan Tijen K. yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan Tijen K. (60), rezidansta yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde rezidanstaki bir daireye bugün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen ve 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Tijen K., ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tijen K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Aydın
#Uyuşturucu
#Operasyon
