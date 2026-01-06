Yeni Şafak
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandı: "Babam hastaydı" savunması yaptı

Adana’da bir otomobilin kapı içlerine zulalanmış 66 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan sürücünün, "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum, uyuşturucuyla ilgim yok" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Operasyonda sürücü ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.Ç. (19) ile E.M.Y.’nin (17) kente yüklü miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.


Harekete geçen ekipler, M.A.Ç.’nin kullandığı otomobili Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önünü keserek durdurdu. M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği ’Tinga’ araçta yaptığı aramada kapılara tepki verdi. Bunun üzerine polis kapılardaki plastik aksamları söktü, iç kısma zulalanmış 66 bin 600 adet ectasy ele geçirildi. 

Emniyete götürülen şüphelilerin ayrıca V.G. (25) ile İ.M. (23) ile de bağları belirlendi. Düzenlenen operasyonla o 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


Araç sürücüsü M.A.Ç., ifadesinde "Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yok. Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.A.Ç., E.M.Y. ve V.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

