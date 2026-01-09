Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Ekol TV'ye 'kara para' iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı

Ekol TV'ye 'kara para' iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı

00:179/01/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Ekol TV
Ekol TV

Kara para iddialarına ilişkin Ekol TV'ye soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasına, iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dahil edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapanan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.



#Ekol TV
#Kara Para
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi yapılacak