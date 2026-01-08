Adli emanet hırsızı tek değilmiş

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma dosyasında, İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Erdal Temurtaş’ın mesajlarına yer verildi. Adliyeden altın ve gümüşleri tek başına çıkaran şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Soygunda altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, Timurtaş’a olası bir müdahale yapılması durumunda güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin de olduğu iddia edildi.





SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Dosyada yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Şüphelinin verdiği ifadelerin, soruşturmanın seyrini değiştirdiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.





TEK KİŞİ SOYDU İZLENİMİ

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen soygunun, arka planda organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S., İstanbul ve çevresinde M.C. ismiyle bilindiği, soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S. kuzeni M.E. ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, M.S. kız arkadaşı E.D. “para aklama” suçundan tutuklandığı bildirildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen başka bir şüpheli M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi. Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı. Olayla ilgili toplamda 16 şüpheli tutuklandı.



