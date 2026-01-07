Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de 31 yıl hapisle aranıyordu: Hurda aracın bagajında yakalandı

İzmir’de 31 yıl hapisle aranıyordu: Hurda aracın bagajında yakalandı

13:087/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli kılık değiştiren firari hükümlü, il dışına kaçmaya çalışırken hurda bir aracın bagajında yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O.’nun (43) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şahsın yakalanmamak için sürekli ilçe ve kılık değiştirdiği belirlendi. Şahsın il dışına kaçacağı bilgisini alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyonda D.O., hurda bir aracın bagaj kısmında saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan UYAP sorgulamasında 5 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı tespit edilen D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

#İzmir
#firari hükümlü
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasında adı çıkmayanlara başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücret iade tarih belli oldu mu?