İzmir’de 31 yıl hapisle aranıyordu: Hurda aracın bagajında yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O.’nun (43) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şahsın yakalanmamak için sürekli ilçe ve kılık değiştirdiği belirlendi. Şahsın il dışına kaçacağı bilgisini alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.