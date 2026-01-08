İntihar mektubuyla başlayan soruşturmayla tefeci şebekesi çökertildi: 9 tutuklama

Kastamonu’da intihar eden vatandaşın bıraktığı notla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 4,5 aydır takip edilen tefeci şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Havalimanında görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde yaşamına son verdi. F.Y., kendisini intihara sürükleyen olaylarla ilgili intihar notu bıraktı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. 4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.