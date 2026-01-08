Yeni Şafak
İntihar mektubuyla başlayan soruşturmayla tefeci şebekesi çökertildi: 9 tutuklama

20:188/01/2026, Perşembe
IHA
Havalimanında görevli tekniker F.Y., kendisini intihara sürükleyen olayla ilgili not bırakmasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu’da intihar eden vatandaşın bıraktığı notla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 4,5 aydır takip edilen tefeci şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Havalimanında görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde yaşamına son verdi. F.Y., kendisini intihara sürükleyen olaylarla ilgili intihar notu bıraktı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. 4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak"
,
"tefecilik"
ve
"tehdit"
suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.


