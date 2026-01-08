Manipülasyon operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiğini duyurdu.





19 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri aktarılan açıklamada, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri kaydedildi. Açıklamada, elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.





7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan zanlıların örgüt içindeki görev ve konumlarının tespiti, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği öğrenildi.



