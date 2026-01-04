Bankacı görünümlü tefecilere operasyon

Şüphelilerin yakalan-ması için İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk operasyonda yakalanıp tutuklanan Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ile bağlantılı olduğu öğrenildi. 7 Kasım 2025'te gerçekleştirilen ilk operasyonda Ercan, diğer Yönetim Kurulu Başkanı Yasef Mitrani ile eski Genel Müdür Mehmet Aydoğdu gözaltına alınmıştı. Ercan ve Mitrani tutuklanırken, Aydoğdu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.