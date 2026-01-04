Bankacı görünümlü tefecilere operasyon

Mali açıdan zor durumdaki şirketlere borç vererek yüksek faizle gelir elde eden Q Yatırım Bankası yetkililerine ikinci dalga operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışında hareket edip, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli tespit edildiği belirtildi.
4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin yakalan-ması için İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk operasyonda yakalanıp tutuklanan Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ile bağlantılı olduğu öğrenildi. 7 Kasım 2025'te gerçekleştirilen ilk operasyonda Ercan, diğer Yönetim Kurulu Başkanı Yasef Mitrani ile eski Genel Müdür Mehmet Aydoğdu gözaltına alınmıştı. Ercan ve Mitrani tutuklanırken, Aydoğdu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.