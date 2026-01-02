Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Marnas Hotel Müdürü ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi tutuklandı

Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan operasyon derinleşerek devam ediyor.
Savcılık tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla düğmeye basılmıştı. Operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve işletmeciler gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison hakkında tutuklama kararı verdi.
