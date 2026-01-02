Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Marnas Hotel Müdürü ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi tutuklandı

Savcılık tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla düğmeye basılmıştı. Operasyonda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve işletmeciler gözaltına alınmıştı.