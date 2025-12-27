Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda yeni dalga: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak dahil 4 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.