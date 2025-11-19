Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Selim Mataracı tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı'nın tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı.
Belediye Başkanı Mutlu tutuklanmıştı
İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı.
Mahkeme, 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı vermişti.
Belediyeye yönelik soruşturma bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiasını içeriyor.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı.
Tutuklanan Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetmişti.