Evler yıkıldı yenisi yapılmadı

Aybike Eroğlu
04:003/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Vehbi Orakçı.
Vehbi Orakçı.

Beylikdüzü Gürpınar’da kentsel dönüşüm için Marmara Mühendislik İnşaat’la sözleşme imzalayan vatandaşlar evsiz kaldı. 9 bloklu site olarak planlanan projenin 3 yılda ancak 2 blokunun kabası bitti. Mağdur kat malikleri olayı yargıya taşıdı.

Marmara Mühendislik İnşaat’ın 2022 yılında başlattığı kentsel dönüşüm projesi yılan hikayesine döndü. Beylikdüzü Gürpınar’da kentsel dönüşüme giren 212 daireli sitenin yerine, 512 daireli 9 blok inşa edilecekti. Ancak şu ana kadar yalnız 2 blokun kaba inşaatı tamamlandı. Söz konusu 2 blok için ruhsatın ancak 3 yıl sonra alınabildiği, 7 blokun ise ruhsatı çıkmadığı için temelinin atılamadığı belirtiliyor.

ÇALIK SÖZÜNÜ TUTMADI

Marmara Mühendislik İnşaat’ın sahibi, Beylikdüzü ilçe olmadan önce eski Kavaklı Belde Belediye Başkanlığı yapan, geçtiğimiz yıllarda da Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan Vehbi Orakçı. O da inşaatı, yolsuzluktan tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın verdiği sözleri tutmadığı için tamam-layamadığını öne sürüyor. Orakçı, kendisine ulaşan bazı hak sahiplerine, Çalık’ın izinleri zamanında vermediğini, inşaatın da bunun için yapılamadığını söyledi. Mağdur kat malikleri, konuyu yargıya taşıdı. 19 Ocak'ta bilirkişi heyeti ve hakim bölgede inceleme yapacak.

BECERİKSİZ ÇIKTI

Güzel bir sitede yaşama vaadiyle bu işe girdiklerini belirten hak sahipleri, sözleşmeleri imzaladıktan sonra evlerinin tek tek yıkıldığını anlattı. 27 yıllık mahalle sakini Elvan Polat şunları söyledi: “Dişinden tırnağından artırdığı parayla ev sahibi olan yüzlerce kişi evlerini, siyasi kimliğine güvenip Vehbi Orakçı’ya teslim etti. Kendisi siyasette, algıda oldukça mahir olan Orakçı’nın inşaat konusunda beceriksiz olduğunu anlamış olduk.”



#Beylikdüzü
#kentsel dönüşüm
#Gürpınar
#Marmara Mühendislik İnşaat
