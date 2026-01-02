Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

19:512/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
3 katlı binada yangın
3 katlı binada yangın

İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binada bulunan bir dükkanda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yavuz Özdok,
"Ekim ayında buradan karot alındı ve 90 günümüz olduğu söylendi. Ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Adamlar burada kaçak çalışma yapıyor. Hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmadı."
ifadelerini kullandı.






#Küçükçekmece
#yangın
#Bina
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...