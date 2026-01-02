Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.