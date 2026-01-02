Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

10:252/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Küçükçekmece'de, metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.


Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



#Küçükçekmece
#Metrobüs
#motor
#sefer
#yanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI 2026: Özel Güvenlik (ÖGG) 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?