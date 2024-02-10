Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı

İstanbul'da İETT otobüsü, metro, metrobüs arıza ve kazalarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öceki akşam Eyüp Maytalman (43) idaresindeki Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a H.A'nın kullandığı metrobüs çarptı.

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUYLA GÖZALTINDA

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak kaldırıldığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri sürücü H.A'yı “taksirle öldürme” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Yaşlı adamı tramvay ezdi

Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan şahıs yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.







