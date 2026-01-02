Kadıköy’de metruk binada çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanğa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan üç katlı metruk binanın çatı katında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları bir süreliğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.