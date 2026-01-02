Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
BM'den İsrail'e kınama

BM'den İsrail'e kınama

09:152/01/2026, Cuma
G: 1/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisi'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen yasa kapsamında aldığı kararları kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, “Genel Sekreter, İsrail Meclisi'nin 29 Aralık 2025 tarihinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Operasyonlarını Durdurma Yasası'nda yaptığı değişiklikleri kınamaktadır. Bu değişiklikler, UNRWA'nın faaliyetlerini ve görevlendirilmiş faaliyetlerini yürütme yeteneğini daha da engellemeyi amaçlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.


Yasa ile değişikliklerin UNRWA'nın statüsü ve uluslararası hukuk çerçevesiyle tutarsız olduğu ve derhal yürürlükten kaldırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, UNRWA'nın, BM'nin ayrılmaz bir parçası olduğu aktarıldı. Açıklamada, Guterres’in, Gazze'de ve bölgenin diğer yerlerinde Filistin halkına hizmet etmede vazgeçilmez bir rol oynayan UNRWA'ya olan güçlü desteğini yinelediği vurgulanarak, İsrail'e BM Şartı ile BM Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri anımsatıldı.

#Birleşmiş Milletler
#Antonio Guterres
#Kınama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hafta Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet 2 Ocak 2026 Cuma Hutbesi konusu