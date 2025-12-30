İzmirlinin sağlığı ranta kurban edilmek isteniyor

Çevre ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlara sebep olacak karar, “Yeni bir rant kapısı mı oluşturulmak isteniyor” sorusunu akıllara getirdi. İZBB Başkanı Cemil Tugay’ın kent merkezindeki çimento fabrikalarına ilişkin “Kanun onlardan yana” açıklaması, belediye meclisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. AK Parti Grubu, Tugay’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, yapılan plan değişikliğiyle çimento tesislerinin kent dışına taşınmasının fiilen imkânsız hale getirildiğini ileri sürdü.





PLAN NOTLARI DEĞİŞTİRİLDİ





AK Parti İZBB Belediye Meclisi üyesi Uğur İnan Atmaca, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 100 binde bir ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer alan “Kentsel yerleşik alanlardaki sanayi tesislerinin ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacağı” hükmünün, 25 binde bir ölçekli planlara eklenen notlarla işlevsiz hale getirildiği öne sürüldü. Atmaca, söz konusu ilaveyle mevcut sanayi tesislerine faaliyet konusunu değiştirmemek ve üretim kapasitesini artırmamak kaydıyla yeni yatırımların önünün açıldığı, bunun da tesislerin kent içinde uzun yıllar kalmasına imkân sağladığı ifade etti.









MAHKEME KARARINA VAR





İZBB, söz konusu imar planı değişikliğini mahkeme kararlarına dayandırdığını belirtirken, İzmir 4. İdare Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin karar gerekçelerini esas aldığını ifade etti. Ancak AK Parti Grubu’na göre, bu mahkeme kararlarında sanayi tesislerinin kent dışına taşınması gerektiği vurgulanmasına rağmen, plan notuna sonradan eklenen hükümlerle tesislerin yerinde kalmasına imkân tanındı. Bu nedenle yapılan düzenlemenin, mahkeme kararlarının özü ve amacıyla örtüşmediği savunuldu.





MECLİS SÜRECİ VE OYLAMA





Ayrıca, konunun yeniden görüşülmek üzere İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’na gönderildiği, Hukuk Komisyonu’nun dosyanın yeniden değerlendirilmesi yönünde oy birliğiyle karar aldığı öğrenildi. Buna rağmen, plan değişikliğinin Cemil Tugay’ın iradesi doğrultusunda mecliste oylamaya sunulduğu ve CHP Grubu’nun oylarıyla kabul edildiği ortaya çıktı.









KANUN ONLARDAN YANA DEĞİL





AK Parti Grubu, Başkan Tugay’ın “Kanun onlardan yana” sözlerine sert tepki göstererek, “Kanun firmalardan yana değil. Yapılan tercihler ve yorumlar firmalardan yana” ifadelerini kullandı. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olan Cemil Tugay’ın çevre ve insan sağlığı vurgusuna rağmen, söz konusu tesisin kent içindeki varlığını nasıl kabul ettiği soruldu.





10 MİLYON DOLARLIK AVANTAJ İDDİASI





Atmaca, yapılan plan değişikliğiyle firmaya taşınma maliyetleri, sıfırdan kurulum giderleri ve lojistik avantajlar dikkate alındığında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağlandığını ifade etti. AK Parti Grubu, kamuoyuna “manipülasyon” yapıldığı görüşünü dile getirerek, çimento tesislerine ilişkin plan sürecinin tüm boyutlarıyla yeniden ele alınması çağrısında bulundu.







