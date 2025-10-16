CHP'li İzmir Belediyesi önlem almadı: Freni boşalan kamyon evin oturma odasına çarptı

Daha önce yan binaya belediyenin greyder aracının çarptığını ve şoförün hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:





"İzmir Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ilettik ancak ilgilenilmedi. 3 Şubat'ta otobüs aynı şekilde burada kaza yaptı. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün de kamyon bariyerleri yıkarak duvara çarptı. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Benim daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı? Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesini arıyoruz, ilgilenen yok. Büyükşehire defalarca dilekçe verdim, gelen olmadı. 'Bakacağız, edeceğiz' dediler."