2026'nın ilk gününde CHP'li belediyeden İzmirlilere 6 saatlik 'müjde'

CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de 'kuraklık' gerekçesiyle 6 Ağustos'ta başlatılan 13 ilçede her gün uygulanan planlı su kesintilerine 31 Aralık gecesi için bir günlük ara verilecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
Su kesintisi olmayacak
Açıklamaya göre; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen planlı kesintilerin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi.
Her gün kesiliyordu
Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti.