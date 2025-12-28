Yeni Şafak
Oyuncu Serkan Keskin'in vefat eden babası Kocaeli'de toprağa verildi

15:0028/12/2025, Pazar
AA
Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, taziyeleri kabul etti.
Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Serkan Keskin'in 85 yaşında yaşamını yitiren babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Keskin'in (85) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi. Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.


Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.




