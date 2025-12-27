Güllü’nün ölümünde flaş gelişme: Kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testinin sonucu çıktı

Yeni Şafak
16:40 27/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
IHA
Yalova’daki evinin teras penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (27) ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun saç örneklerinden yapılan uyuşturucu testleri negatif çıktı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti. Annesini öldürdüğü iddia edilen Gülter ve arkadaşı Ulu’nun uyuşturucu testleri sonuçları negatif çıktı.

27 Aralık, Cumartesi

Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı madde aranması yapıldığı bildirildi. Raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı bildirildi.

