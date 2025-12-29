Buca'da maaşlarını alamayan bin 600 belediye işçisi iş bırakıyor: Maaşlarını aylardır eylemle alıyorlar

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, yaptığı açıklamada, "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra aralık ayının 15 ile 23'ü arasında kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen kasım ayı maaşımız ödenmedi. Aralık ayının 30'unda da erzak kartlarımız ve mesailerimizin ödenmesi vardı. Yarın itibarıyla ödemesi gerekiyordu ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok. Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle bu eyleme başladık, cuma gününden beri de eylemdeyiz ama temizlik işlerini Buca halkına eziyet yaşatmamak adına çalıştırmaya devam etmiştik. Sayın Belediye Başkanı ve kamuoyuna da gereken açıklamayı yapmıştık. Bugün saat 00.00'den itibaren çöpleri kaldırmayacağız" diye konuştu.







