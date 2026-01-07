Yeni Şafak
Borsada manipülasyon soruşturmasında 6 ilde operasyon: 17 gözaltı

08:397/01/2026, Çarşamba
DHA
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, sosyal medya hesapları üzerinden bir şirketin bilgileri üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
