Borsada manipülasyon soruşturmasında 6 ilde operasyon: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, sosyal medya hesapları üzerinden bir şirketin bilgileri üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.