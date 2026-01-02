İBB neyi gizliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2023 faaliyetleri, büyük belirsizliklerle gündeme geldi. CHP’li yönetim, pek çok konuda bilgi ve belgeyi Belediye Meclisi’nden saklamış. İBB Meclisi Denetim Komisyonu raporuna göre, komisyon İBB'nin yıllık gider bütçesi, gelir bütçesi ve bilançosuna ilişkin tüm tertipleri kapsayan, açıklamalı yevmiye hareket listelerini ayrı ayrı talep etti. Ancak bu 3 temel mali başlıkta istenen hiçbir bilgi komisyona sunulmadı.





TÜM KALEMLER BELİRSİZ

Rapora göre, talep edilen 19 ayrı başlıkta bilgi ve belge komisyona gönderilmedi. Onlardan bazıları şöyle:

“Yuvamız İstanbul” kreşlerinin sayısı, hangi ilçelerde bulunduğu, kira bedelleri, hizmet alan çocuk sayısı, elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar komisyona sunulmadı.

İBB'ye ödenen banka promosyonları, çalışanlar ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen net ücretler ve SGK payları, İETT ve İSKİ'nin pay sahibi olduğu şirketlerdeki yönetici ücretleri ve tazminatları gizli tutuldu.

İBB tarafından yapılan binek araç tahsisleri denetim dışı kaldı. Hangi aracın kime, hangi tarihler arasında ve ne kadar süreyle tahsis edildiği, bu araçların yakıt tüketimi ile katettikleri kilometreler komisyona bildirilmedi.

İBB ve bağlı kuruluşların pay sahibi olduğu şirketlerin yıl sonu bilanço, bütçe ve gelir tabloları da komisyona iletilmedi. Aynı şekilde bu şirketlerde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin listeleri ile bu üyelere sağlanan sosyal ve ekonomik haklar da paylaşılmadı.

İş akdi sona eren işçilerin listesi, bu işçilere ödenen veya tahakkuk eden tazminat tutarları, işe iade kararı verilen işçi sayısı, işe başlatılıp başlatılmadıkları ve ödenen tazminat konularında da komisyona herhangi bilgi sunulmadı.

Aile Destek Paketi, Anne-Bebek Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Ulaşım Destek Paketi kapsamında bağışçılardan toplanan tutarlar, bu paraların hangi muhasebe kayıtlarıyla ve hangi yöntemlerle vatandaşa ulaştırıldığı bildirilmedi.

Süt alımı ve dağıtımına ilişkin dosyalar, dağıtılan süt miktarı, kullanılan araçlar, yakıt giderleri, şoför ve personel sayısı ile tüm maliyet kalemleri de denetim kapsamı dışında kaldı.





DENETİM SÜRECİ İŞLEVSİZ KALDI

Bütçe kalem-lerinden şirket bilançolarına, araç tahsislerinden sosyal destek harcamalarına kadar uzanan bu eksiklikler, İl Meclisi denetimlerinin sağlıklı yürütülmesini engelledi. Usulsüzlük iddialarının odağındaki bu işlemlere dair resmi taleplere rağmen bilgi paylaşılmaması, denetim sürecinin fiilen işlevsiz bırakıldığını gözler önüne serdi. Bu durum çok sayıda mali işlem ve uygulamaya ilişkin verinin, İBB Meclisi'nin denetimi dışında tutulduğunu ortaya koydu.



