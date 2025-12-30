İBB Daire Başkanı'na adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Önder ve Amedi tutuklandı, Köse ve Albayrak ise yurt dışı yasağı konarak serbest bırakıldı. Sevk yazısında, şüphelilerin Bayrampaşa'daki Marnas Hotel'in çatı katında yapılan ruhsata aykırı ekler için rüşvet verdikleri ve rüşvete aracılık ettikleri ifade edildi.