İBB Şehir Tiyatroları perde açamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yönetimi, 100 küsur yıllık Darülbedayi kültürünün sonunu getiriyor. İki yıl önce iptallerle gündeme gelen Şehir Tiyatroları, bu sene de birçok oyunun iptalini duyurarak izleyicinin öfkesini çekmeyi başardı. 1 Ekim’de “Bir Ziyaret” oyunuyla sezonu açan kurum, ilk iptalini 1-4 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde sahnelenmesi planlanan “Yoldan Çıkan Oyun”’la duyurdu. Geçtiğimiz sezon sonunda sahneye konulan oyun, henüz prömiyer haftasındayken iptal edilmişti. Yeni sezona da iptal duyurularıyla başladı.

İBB Şehir Tiyatroları’nın 2025-2026 sezonu sahnelenecek oyunları bir basın toplantısıyla duyuran İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, oldukça manidar bir şekilde bu yıl çok fazla yeni oyun yapmayacaklarını, bütçeden para harcamayacaklarını söyledi. Tasarruf tedbirlerine önem verdiklerini söyleyen İşsever, “İki büyük proje yaptık. O iki büyük projenin dışında diğer projelerimiz küçük projeler olacak ve tamamen depodan kullandığımız, bütçeden hiç para harcamadığımız oyunları hayata geçireceğiz” dedi.

GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİRDİLER YİNE OLMADI

Kasım 2023 tarihli “İBB ile tiyatronun dramı” başlıklı haberimizde, intiharlarla anılan İBB Şehir Tiyatroları'nda çevrilen dolapları detaylıca yazmıştık. Haberimize göre, 2023’ün bütçesini aylar önce bitiren kurum, 2024’ün bütçesinden kullanarak sezona giriş yapmış, ancak bütçe olmadığı için yeni oyun çıkartamıyordu. Demek ki 2025-2026’nın bütçesi de çoktan harcandı ki, genel müdür ‘Şimdi depodan yiyeceğiz’ diyor. Tiyatroya ayrılan bütçe kim bilir nereye gidiyor? 2023 yılında yaptığımız bu haberden sonra Şehir Tiyatroları'nda görev değişikliğine gidilmiş, Genel Müdür İlyas Ceran görevden alınarak yerine yardımcısı Oytun Askeroğlu atanmıştı. Askeroğlu’nun döneminde de değişen hiçbir şey olmadı.

ADI GİBİ YOLDAN ÇIKAN OYUN

1 Ekim’de oyun iptaliyle sezonu açan kurum, 30-31 Ekim ve 1 Kasım Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki “Ağrı Dağı Efsanesi” oyununu da iptal etti. Ardından sırasıyla 12-13-14-15 Kasım’da “Bir Ziyaret”, 19–22 Kasım ve 6 Aralık’ta ise “Yoldan Çıkan Oyun”un oyuncu rahatsızlığından dolayı iptali duyuruldu.

İptallerle birlikte izleyicinin mağduriyeti de giderilmiyor. Para iadesi almak aylar sürüyor. Kupon kodu tanımlandığı söyleniyor ancak normal bilet almak zorken, kuponla bilet almak çok da mümkün olmuyor. Bütün bu mağduriyetler yazılıp çizildiği halde, kurumdan herhangi bir çaba sergilenmiyor.

BİZ GELİP OYNAYALIM İSTERSENİZ

Duyuruların altına yapılan yorumlar ise İBB Şehir Tiyatroları’nın durumunu özetler nitelikte: “Sezon sonu çıkan oyunu 5 kere iptal ettiniz, siz oyunu kökten kaldırın”, “Eskiden tiyatroda perden inmez diye bir inanış vardı şimdi perde açılmaz olmuş galiba. Oyun ismi yönetimin yönetim şeklini özetlemiş”, “Yedek oyuncu ile oyunları hazırlayın. Zaten bilet almak zor, saniyesinde tükeniyor, sepete attığımız bileti alamıyoruz… zar zor alabildiğimiz de iptal ediliyor. En son biz gelip oynayalım isterseniz?”







