Fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

8/12/2025, Pazartesi
Zeytinburnu Kültür Sanat.
Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen 15. Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreninde “Zeytinburnu” konulu fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatı içinde farklı anlayışları yansıtan eserler; serbest, drone ve foto öykü adlı 3 ayrı kategoride ödüllendirildi. Serbest ve Drone kategorilerinde birincilere 60 bin, ikincilere 40 bin, üçüncülere 30 bin, mansiyon ödülü alanlara 10 bin, sergileme ödülüne layık görülenlere ise 5 bin lira takdim edildi. Foto Öykü kategorisinde ise birinciye 75 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye 40 bin, mansiyon ödülü alanlara 20 bin, sergileme ödülüne layık görülenlere ise 7 bin 500 lira verildi.



