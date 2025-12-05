“Hayallerim ve Oyunlarım” temalı Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasına başvurular başladı

Çocukların hayal gücüne ilham veren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla 45 yıldır aralıksız olarak düzenleniyor. Bu yıl “Hayallerim ve Oyunlarım” temasını benimseyen yarışmanın son başvuru tarihi, 1 Nisan olarak belirlendi.
Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 45’incisi, bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla “Hayallerim ve Oyunlarım” temasıyla düzenleniyor. Oyun oynamanın çocukların kendini ifade etmesine ve iletişim becerilerini geliştirmesine, hayal kurmanın ise zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol üstlenmesine dayanarak belirlenen tema, çocukların hayal dünyalarını ve oyunlarını yaratıcı bir üretime dönüştürmelerini hedefliyor. Bu çerçevede çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, onları sanatsal aktivitelere teşvik etmek ve resim sanatına olan ilgilerini artırmak amaçlanıyor.
Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan 6 – 10 Yaş Kategorisi’nden 7 ve 10 – 14 Yaş Kategorisi’nden 7 olmak üzere toplam 14 öğrenciye, yaşına uygun Bisiklet hediye edilecek. Ayrıca yarışmayı kazanan çocuklara “Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası” verilecek. Yarışmaya katılan öğrenciler içinden Jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecek. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsıyor.
Oyunlarını resmetmeleri isteniyor
- Pınar olarak çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, bu seneki yarışma ile çocukların kendilerini hangi oyunların kahramanı olarak gördüğünü ya da hayallerinde hangi oyunları oynadıklarını görmek istediklerini dile getirdi. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında bugüne kadar milyonlarca çocuğun yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanıdıklarının altını çizen İdil Yiğitbaşı; “Pınar olarak çocukların hayal güçlerinin gelişmesi için resim yarışmamızı bu yıl 45’inci kez düzenliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene çocukların yaş gruplarına göre hangi oyunları tercih ettiklerini ya da oynadıkları oyunlarla ne derece empati kurup rol model aldıklarını görmek istedik. Hayal gücü geniş bir çocuğun gelişim süresince kendine olan güveni de gelişir, büyüdüğü zaman belirlediği hedefleri de net olacaktır. Buradan yola çıkarak çocuklarımızı hayallerini resimle ifade etmeye davet ediyoruz” dedi.