“Hayallerim ve Oyunlarım” temalı Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasına başvurular başladı

Pınar olarak çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, bu seneki yarışma ile çocukların kendilerini hangi oyunların kahramanı olarak gördüğünü ya da hayallerinde hangi oyunları oynadıklarını görmek istediklerini dile getirdi. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında bugüne kadar milyonlarca çocuğun yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanıdıklarının altını çizen İdil Yiğitbaşı; “Pınar olarak çocukların hayal güçlerinin gelişmesi için resim yarışmamızı bu yıl 45’inci kez düzenliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene çocukların yaş gruplarına göre hangi oyunları tercih ettiklerini ya da oynadıkları oyunlarla ne derece empati kurup rol model aldıklarını görmek istedik. Hayal gücü geniş bir çocuğun gelişim süresince kendine olan güveni de gelişir, büyüdüğü zaman belirlediği hedefleri de net olacaktır. Buradan yola çıkarak çocuklarımızı hayallerini resimle ifade etmeye davet ediyoruz” dedi.