Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse Galataport'ta

Fransa merkezli ve on iki ülkede ödüllü VR projeleriyle tanınan Excurio iş birliğiyle hazırlanan Müzeverse, tarih, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren çok duyulu deneyimlerinin yenisini Galataport'a taşıdı. Bugüne kadar “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi” ve “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” VR deneyimlerini ziyaretçilere sunan Müzeverse, dün akşamki galasında yeni deneyimini tanıttı. Üçüncü gösterim olan “Yaşamın Kökleri” ziyaretçileri 3,5 milyar yıl öncesinden 2223 yılına uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Excurio’nun, Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (Muséum national d’Histoire naturelle) iş birliğiyle geliştirdiği 45 dakikalık bu VR deneyimi, dünyadaki yaşamın dokuz ana evresini bilimsel doğrulukla ve büyüleyici görsellerle yeniden inşa ediyor. Paris’ten araştırmacı Charlie ve Charles Darwin’den ilham alan sevimli robot Darwin eşliğinde, izleyiciler okyanusların derinliklerinden dinozorların dünyasına, tropik ormanlardan modern çağın ötesine uzanan bir keşfe katılıyor. Avustralya’dan Tanzanya’ya sekiz fosil bölgesini kapsayan deneyim, 162 türle yaşamın çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

İlk adımı atmak her zaman zordur

Bizim de katıldığımız bu deneyim için önce bir grup kurmanız gerekiyor. Bu arada deneyime eğlenceli birkaç arkadaşınızla gitmeniz güzel olur. Arkadaşınızla kendinize bir isim belirleyip, grubunuzu oluşturduktan sonra aldığınız etiketleri görevliye veriyorsunuz. Size burada ufak bir bilgilendirme yapılıyor, etiketleriniz VR gözlüklere yerleştiriliyor. Etkinlik sırasında telefonu uçuş moduna almanız isteniyor ki bağlantınız kopmasın ve diğer katılımcılarla çarpışmayın. Görevliler gözlüğünüzü bağladıktan sonra ufak bir eğitim simülasyonuna giriyorsunuz. Burada alanda nelerle karşılaşacağınızdan söz ediliyor. Sonra deneyiminiz başlıyor. Açıkçası ilk beş dakika gerçek ve sanalı ayırt etmeniz zor oluyor. Bu esnada genel bilimsel bilgiler verilirken; gözlüğe, çevreye ve etkileşime hazır hale geliyorsunuz. İlk dakikalarda adım atmakta bile güçleşiyor. Duyular o kadar karışıyor ki sanal dünyaya adapte olmak bir süre alıyor. Sistemin mantığını anladıktan sonra, ekip arkadaşınızdan da güç alarak adımlarınızı atıyor ve keşfe başlıyorsunuz.

Dinozor ve fillere dokunun

Çağlar arasında geçiş yaparken, kendinizi adeta Star Wars evrenindeki hyperspace tünelinde hissediyorsunuz. Bu hyperspace tünelinden çıkınca kendinizi 3,5 milyar yıl öncesinde buluyorsunuz. Burada ilk canlıları, doğanın bakir hallerini görüyor, inceliyor ve öğreniyorsunuz. Sanal eşlikçi Charlie sizi hem yönlendiriyor hem anlatıyor. Tabii sadece onu izlemek zorunda değilsiniz. O size anlatım yaparken, çevreyi inceleyebilir, belirtilen alan içinde farklı noktalara bakıp deneyiminizi daha da kişiselleştirebilirsiniz. Bazen bir okyanusun içinde, bazen bir ormanın ortasında, bazen bir hayvanın doğum anına şahit olurken bazen de dinozorların arasında kalmış halde buluyorsunuz kendinizi. Hiç göremeyeceğimiz hayvanları severken, filler ve dinozorlara ise gerçekte olamayacak kadar yakındık. Cesaret ve merakın bir arada olduğu deneyim yaklaşık 45 dakika sürüyor. Her bir çağda yaklaşık 5-10 dakika arası bir deneyim yaşıyorsunuz. Daha sonra başka bir tarihe ışınlanıyorsunuz. Geçişler hızlı olduğu için tempo düşmüyor. Kâh bir ormanda, kâh bir mağarada, kâh bir sahildesiniz.

Böceği taşıma aracı olarak kullandık

Bilimsel bilgi bir yana, bizzat bu deneyimi yaşamak keyif veriyor açıkçası. Bir böceğin üstünde seyahat etmek, bir gölde çıplak gözle denizaltı canlılarını incelemek ancak bir sanal deneyimle mümkün olabilirdi. Bunlar gibi, gerçek hayatta mümkün olmayacak sahneler de deneyimin parçası. Belirli yaş üstündeki çocukların da ufkunu çok açacağını düşünüyorum. Bilgi akışının hızı ve galaya özgü kalabalık, deneyimi bazı anlarda yoğunlaştırsa da genel hava oldukça keyifliydi. Endişeniz de olmasın, görevliler sizi izliyor ve elinizi kaldırdığınız anda yardım için yanınıza geliyor.

Haftanın her günü açık

Müzeverse, 7 yaş ve üzeri tüm ziyaretçiler için haftanın her günü, 10.00-22.00 saatleri arasında Galataport İstanbul O2 Blok'ta hizmet verecek. Ziyaretçiler tarihi deneyimlere; Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Çince ve Korece olmak üzere toplam yedi dil üzerinden erişim sağlayabilecek.
























