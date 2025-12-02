Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
ENKA Oditoryumu'nda bu hafta

ENKA Oditoryumu'nda bu hafta

14:412/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İki yeni yapım sizleri bekliyor.
İki yeni yapım sizleri bekliyor.

ENKA Sanat, bu hafta iki dikkat çekici etkinliği ENKA Oditoryumu’nda ağırlıyor. 9 Aralık Salı akşamı “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” adlı tiyatro oyunu, 11 Aralık Perşembe akşamı ise Murat Cem Orhan, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak’ın birlikte sahne alacağı “İkinci Yeni Şarkılar” konseri ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, 9 Aralık Salı akşamı sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alan oyun, mutfaktaki kaos büyüdükçe iç dünyası da giderek karmaşıklaşan Bekir’in hikâyesine odaklanıyor. “Kader aileden gelen bir miras mıdır?” sorusundan yola çıkan eser, baba mesleğinin yanı sıra babasının kaderini de sürdüren Bekir’in yüzleşmelerle dolu yolculuğunu sahneye taşıyor. 11 Aralık Perşembe akşamı ise sahne, Murat Cem Orhan, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak isimlerini “İkinci Yeni Şarkılar” konserinde bir araya getiriyor. Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın modern Türk şiirini müzik, tiyatro ve edebiyatın ortak diliyle sahneye taşıdığı proje, kurgusunu edebiyat araştırmacısı Sevengül Sönmez’in metinleri üzerine kuruyor. Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın şiirlerinden hareketle Tomris Uyar’la hayali diyaloglara yer veren çalışma, şairlerin hayallerini, özlemlerini ve sözlerini yeni bir sahne anlatımıyla yaşatıyor. Projede şairleri Mert Fırat canlandırıp şarkıları seslendirirken, Evrim Özkaynak Tomris Uyar’ı yorumluyor. Murat Cem Orhan’a sahnede Özcan Yılmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı (viyolonsel) eşlik ediyor. “İkinci Yeni Şarkılar”, Türk edebiyatının güçlü şairleriyle bir kadının iz bırakan hikâyesini müzik, şiir ve tiyatral anlatımı bir araya getirerek çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.




#ENKA Sanat
#Kısık Ateşte Düdüklü Tencere
#“İkinci Yeni Şarkılar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayı ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre 2026 Recep ayı tarihi