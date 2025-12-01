Dijital çağın vesveselerini tanıma rehberi: “Kodlanmış Kötülük”

Yazar İsmihan Şimşek’in yeni kitabı “Kodlanmış Kötülük – Dijital Kibir”, modern insanın görünmez bir kuşatma altına alındığı dijital dünyayı, güçlü bir düşünsel çerçeve ve İslami perspektifle mercek altına alıyor. Turkuvaz Kitap etiketiyle yayımlanan eser, teknolojinin yalnızca kolaylaştırıcı değil, aynı zamanda karartıcı yüzünü de gözler önüne seriyor.

Algoritmalar vesveseye dönüştü

224 sayfalık kitap, insanın tarih boyunca mücadele ettiği kibir, teşhircilik, güç arzusu ve vesvese gibi kadim zaafların bugün dijital formlarla yeniden hayatımıza sızdığını savunuyor. Şimşek’in “Dijital şeytanlar” olarak adlandırdığı bu yeni güçler; zihnimizi yönlendiren algoritmalar, mahremiyeti aşındıran şeffaflık baskısı, sosyal medyanın teşhirci kültürü, yapay zekânın ruhu kopyalayan hesaplama mekanikleri, gibi geniş bir alanda karşımıza çıkıyor. Yazar, “Her şeyi gören ama kendisi görünmeyen mikroçipler” ve “Ruhumuzun röntgenini çeken algoritmalar” metaforlarıyla modern dünyanın yeni ayartıcılarını tanımlıyor. Kitabın en çarpıcı iddialarından biri ise şu: “Artık şeytani güçler fısıltıyla değil, bildirimle geliyor.”

Dijital çağın görünürlük dini

Kur’ân ayetlerinden Max Frisch, Ellul ve Byung-Chul Han’a uzanan güçlü referanslarla örülen kitap, okuru derin bir sorgulamaya davet ediyor. Şimşek, dijital kültürün insanı “Görünürlük dinine” sürüklediğini, hakikatin yerini imajların aldığı bir düzenin her şeyi tüketen bir teşhir alanına dönüştüğünü vurguluyor. Bu dünya, yazara göre insanı iradesinden, derinliğinden ve anlamından uzaklaştırarak “Esfele safilîn” seviyesine indiren yeni bir vesvese düzeni inşa ediyor. “Yapay zekâ”, “Metaverse evrenleri”, “Veri diktatörlüğü” ve “Davranışsal öngörü ekonomisi” gibi başlıklar, kitabın güncel riskleri açık ve anlaşılır bir dille işlediği temel bölümleri oluşturuyor. Şimşek özellikle genç neslin bu görünmez mekanizmalar karşısında daha kırılgan olduğuna dikkat çekiyor: “Dijital şeytanlar insanı yok etmek yerine dönüştürerek teslim almak istiyor.”

Karanlığa karş irade çağrısı

“Kodlanmış Kötülük”, dijital dünyanın hız ve haz odaklı ayartılarına kapılmadan yaşayanlar için bir uyarı metni olduğu kadar, aynı zamanda bir direniş rehberi niteliğinde. Kitap, okura dijital fısıltıları tanıma, anlama ve onlara direnme yolları sunuyor. "Kodlanmış Kötülük: Dijital Kibir", Modern çağın görünmez kuşatmasını sorgulamak ve dijital karanlığa karşı sağlam bir duruş geliştirmek isteyenlerin göz gezdirebileceği bir kitap.







