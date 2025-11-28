Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi, Özbekistan'ın Andican şehrini 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etti. TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau'da, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 42. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamıradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Murad Hüseynov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Askaralı Madaminov ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı.

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirisine göre, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti programı çerçevesinde Aktau'da yıl boyunca yürütülen faaliyetler takdirle karşılandı. ​​​​​​​Ayrıca, Özbekistan'ın Andican şehri, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. 2027'de de Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını Türkiye'nin üstlenmesi ve ünvanı alacak şehrin ilerleyen tarihlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmesi kararı alındı. Bunun yanı sıra Daimi Konsey tarafından TÜRKSOY'un "2026-2028 Strateji Belgesi" memnuniyetle karşılandı ve teşkilatın gelecek sene yapacağı faaliyetlerin programı onaylandı. Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde devlet başkanları tarafından kabul edilen "TÜRKSOY'un Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Kararı" doğrultusunda, TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından "TÜRKSOY'un Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesine İlişkin Taslak Belge"nin hazırlanması ve TÜRKSOY 43. Dönem Daimi Konsey Toplantısı'nın 2026'da Özbekistan'ın Andican şehrinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.