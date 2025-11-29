İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Medeniyet Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen "Sanattan Tevhide Çalıştayı" Rami Kütüphanesi'nde başladı. Çok sayıda akademisyen ve sanatçının katkı sağlayacağı çalıştayda, "Sanat ve Kutsal", "Sanat ve Temsil", "Sanat ve Ta'lim" ile "Sanat ve Hayat" başlıkları ele alınacak. Açılışta konuşan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Said Yüce, çalıştayın amacına dair, "Mimaride, hat sanatında, resimde, musikide, edebiyatta sanatın her dalının icra edildiği günümüz dünyasında biz de 'Sanattan Tevhide' diye bir başlığı sanat dünyamızın gündemine taşımak istedik. 'Sanattan Tevhide' derken aslında en büyük sanat ve en büyük sanatkarı konuşmanın her şeyden daha elzem olduğunu düşündük." dedi. Yüce, gerçek ilmin marifetullah ilmi olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir sanatçının, hiçbir faninin asla taklit dahi edemeyeceği ilahi sanatın harikaları olan hayvanları, ağaçları, çiçekleri yerde ve semada bulunan bütün güzellikleri kudret kaleminin yazdığı kelimeler ve mektuplar olarak okuyabilmek en büyük ve en lazım olan, faydalı okuryazarlıktır. En büyük cehalet de kainatın sahibini tanımamak, onun bizlere gönderdiği mektupları ayetleri okuyamamaktır." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların faydasına olan her türlü sanat, her türlü ilim Müslümanın yitik malıdır

Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Rasim Soylu, sanatı üretmek kadar okumanın da önemli olduğunun altını çizerek, "Sanatı okumak için de bir ilim var. Sanatın okunmasında rehberlere, muallimlere ihtiyaç var. İnsanların faydasına olan her türlü sanat, her türlü ilim Müslümanın yitik malıdır. Dolayısıyla bu malımıza sahip çıkmak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı. Çalıştay Sekreteri Mehmet Arif Vural, programın çıkış hikayesine dair şunları anlattı: "Biz birkaç sanat gönüllüsü arkadaşla birlikte bir araya gelirdik. Sanatı nasıl tevhitle, inançla bütünleştirir ve bununla alakalı bu işin felsefesini, altyapısını nasıl inşa edebileceğimizi, yani tefekkürünü nasıl yapabilirizi ciddi ciddi aylarca konuştuk. Kolay bir süreç olmadı ama çok tatlı ve güzel bir süreç oldu ve şimdi sizinle beraber olmak muazzam bir duygu. O muhabbetten, sohbetlerden sonra 'Sanattan Tevhide' mottosu ortaya çıktı. Bu programın bu kadar büyüyeceğini biz de tahmin etmiyorduk."

Bu çalıştay yeni bir iz açacak ve sanatçılar da bu izi takip edecek

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz çağ, birçok kavramın, kurumun içeriğini dönüştürdüğü, değiştirdiği bir çağ. Kütüphaneler de bu durumdan nasiplendi. Kütüphaneler artık sadece bir bilgi deposu, raflarında kitapların muhafaza edildiği yerlerden öte, artık bilginin paylaşıldığı mekanlara dönüştü. Biz de burada her hafta düzenlediğimiz seminerler, söyleşiler ve çeşitli çalıştaylarla, toplumla kültürü buluşturmak için gayret sarf ediyoruz." dedi. Çelik, çalıştayın başlığı "Sanattan Tevhid"in insanın binlerce yıllık arayışının özeti olduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde sanat deyince sanat gayesi hep tartışılmıştır. Sanat, insan için mi, toplum için mi gibi. Belki bu çalıştay yeni bir arayışa, yeni bir izleğe sahip olacak. Eminim ki bu çalıştay yeni bir iz açacak ve sanatçılar da bu izi takip edecek." görüşlerini paylaştı.







