FİYAB 7. Sinema Sektör Günleri başladı

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından düzenlenen "7. FİYAB Sinema Sektör Günleri" açılış programıyla başladı. FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tunçtürk, Milli Kütüphane'de gerçekleştirilen etkinliğin sinema sektörünü bir araya getiren önemli buluşma niteliği taşıdığını belirtti. Tunçtürk, "Bugün, sinemanın yarınını birlikte kurmak, hikayelerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve hepimizin ortak tutkusu olan bu büyülü dünyayı geleceğe taşıyacak fikirleri büyütmek için bir aradayız." değerlendirmesinde bulundu. FİYAB'ın 2005'ten bu yana telif haklarından yapım süreçlerine, eğitimlerden uluslararası işbirliklerine kadar geniş alanda sektör için çalıştığını dile getiren Tunçtürk, "Her projemizde, her etkinliğimizde aynı ilkeye sıkı sıkıya bağlıyız; üretenlerin yanında olmak, yaratıcıların yolunu açmak, sinemamızı hep birlikte ileri taşımak." dedi.