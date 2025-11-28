Bodrum'un tescilli çökertme kebabı gastronomi listesindeki sırasıyla da lezzetini kanıtladı.

Dünyanın farklı yerlerinden misafirler ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilgi gören yöresel tatlardan olan tescilli çökertme kebabı, uluslararası gastronomi listesindeki yeriyle lezzetini bir kez daha kanıtladı. Milas ve Bodrum yöresinde, özel baharatlarla pişirilen dana etinin domates sosuyla kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine konulmasıyla hazırlanan, tercihe bağlı sarımsaklı yoğurtla sunulan çökertme kebabı, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da sıkça tercih ediliyor. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği (100 Best Dishes in the World)" listesinde yedinci sırada gösterilen çökertme kebabı, kentteki restoranların menülerinde en çok yer alan lezzetler arasında bulunuyor.

Ücret ödenmeyecek

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından yapılan çalışmalarla kısa süre önce coğrafi işaret alan yemeğin uluslararası gastronomi vitrininde zirvedeki yemekler arasında gösterilmesi ilçede gurur kaynağı oldu. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, AA muhabirine, çökertme kebabının dünyanın en iyi yemekleri sıralamasında yedinci sırada olmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi. Coğrafi işaret aldıktan bir ay sonra bu sonucun çıkmasının mutluluklarını katladığını vurgulayan Kocadon, şunları kaydetti: "Dünyada binlerce yemeğin içinde çökertme kebabının yedinci sırada olması çok gurur verici. Bundan sonra en önemlisi çökertme kebabının aslına uygun olarak yapılması ve servis edilmesi. Onun için de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Üniversitesi ve BODTO'dan bir arkadaşımızın olduğu komisyon kurduk. Bodrum'daki oteller ve restoranlar çökertme kebabını yaparken lütfen bize müracaat etsinler. Herhangi bir ücret ödemeyecekler. Ondan sonra da işletmesinin köşesine 'burada orijinal çökertme kebabı yapıyoruz' diye asabilirler. Bunu yaparlarsa Bodrum çökertme kebabına saygı göstermiş olurlar."

Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirler bu yemeği çok seviyor

Bitez'de hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Düşmez de kebabın Milas'ın Çökertme köyünden çıktığını anlattı. Çökertme kebabının geçmişinin 19'uncu yüzyıla kadar dayandığını ifade eden Düşmez, "Oradaki Yörüklerin kullandığı hızlı ve çabuk yapılan yemek türüdür. 1980'lı yıllardan sonra menülerimize girmiştir. O yıllardan sonra popülaritesi artmıştır. Şu anda da dünyada ilk 10 yemek içerisine girmiştir. Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirler bu yemeği çok seviyor ve lezzetli buluyor. O yüzden çok tercih ediyorlar." diye konuştu. Restoran işletme müdürü Okan Öksüz de uzun zamandır çökertme kebabının menülerinde olduğunu ifade etti. Kebabın Bodrum'un yöresel yemeği olduğunu ve çok tercih edildiğini belirten Öksüz, "Keyifle hazırlayıp sunumunu yapıyoruz. Bodrum'daki işletmelerin hemen hemen hepsinde çökertme kebabı bulunuyor. Yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz de yemeği beğenerek tüketiyor." dedi. Çökertme kebabı ustası ve şef Kadir Çalışan da onlarca çeşit yemek yapmalarına rağmen çökertme kebabının hem Bodrumlular hem de ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.







