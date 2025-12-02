Anadolu’nun sesi genç yetenekler operada buluşuyor

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında “Umudum Gençliktedir” operasını ilk kez dinleme fırsatı bulan Arjin Belge’nin annesi Zeliha Belge, “Operayı ilk defa canlı dinlediğimde hem çok şaşırdım hem de çok sevdim. Bizim çevrede böyle bir şeyi deneyimleme fırsatı pek olmuyor, o yüzden kızım sayesinde böyle bir an yaşayabildiğim için gerçekten çok mutlu oldum. Kızımı sahnede görmek ise tarif edemeyeceğim kadar özel bir duyguydu. Opera ile ilgilendiğini ilk duyduğumda şaşırmıştım ama ona destek olmak her zaman önceliğimdi. Sahnede duruşu, özgüveni, sesini kullanışı… Hepsi o kadar güzeldi ki izlerken gurur duydum. Hatta kızım çalışırken ben de dinliyor, elimden geldiğince yanında olmaya çalışıyorum. Operayı dinledikten sonra ben de bu sanata ilgi duymaya başladım. Kızım opera ile tanıştıktan sonra hayalleri de şekillendi. Daha önce sürekli değişen, netleşmeyen hedefleri vardı ama şimdi kendine bir yol çizdi ve bu beni çok mutlu ediyor. Ne olursa olsun, başarı ya da başarısızlık… Ben her zaman onun en büyük destekçisi olmaya devam edeceğim” şeklinde duygularını ifade ediyor.