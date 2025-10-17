“Kuğu Gölü” Balesi İstanbul prömiyeriyle sahneye çıkıyor

Bir yüzyılı aşkın süredir dünyanın en sevilen klasik bale eseri olan “Kuğu Gölü”, benzersiz bir virtüözlük içeren koreografisi ve Çaykovski’nin zamana yenik düşmeyen, daima kalıcılığını koruyan müziğinin aracılığıyla anlatılan destansı bir peri masalı. Prenses Odette’e aşık olan genç Prens Siegfried’in hikâyesini konu alır. Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür. Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçirir ve sadece geceleri insan formuna geri dönerler. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart bunu engellemek için tüm gücünü kullanır.

Romantik ve dramatik unsurlar bir arada

Çaykovski’nin 1875-76 yıllarında bestelediği, dört perdeden oluşan “Kuğu Gölü” balesi dünyada ilk kez Julius Reisinger’in koreografisiyle 4 Mart 1877 tarihinde Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelendikten sonra, 15 Ocak 1895 tarihinde Marius Petipa ve Lev Ivanov’un özgün koreografisiyle St.Petersburg’daki Mariinsky Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu. Bu yeni versiyon, büyük başarı kazanarak Kuğu Gölü’nü dünya bale repertuvarının en önemli yapıtlarından biri hâline getirmiştir. Günümüzdeki bale topluluklarının çoğu da bu versiyonu baz alıyor. Özellikle “Beyaz Kuğu” (Odette) ve “Siyah Kuğu” (Odile) rollerinin zıtlığı, bu balenin en çarpıcı unsurlarından. Romantik ve dramatik unsurları bir araya getiren bu başyapıt, iyiyle kötünün çatışmasını, aşkın kurtarıcı gücünü ve kaderin değiştirilemez oluşunu gözler önüne seriyor.

60 yıldır sahneleniyor

Ülkemizde ilk kez Dame Ninette de Valois’nın koreografisiyle 29 Ekim 1965 tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen “Kuğu Gölü”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Güloya Gürelli’nin yorumuyla 14 Mart 1971 tarihinde Maksim Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Petipa ve Ivanov’un versiyonundan hareketle, Ricardo Amarante’nin koreografisiyle sahnelenecek “Kuğu Gölü” balesi, Çaykovski’nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmayı vadediyor. Eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor Tasarımı Ferhat Karakaya, Kostüm Tasarımı Serdar Başbuğ, Işık Tasarımı Ahmet Defne imzalı. Eserde sezon boyunca, Odette-Odile rolünde; Berfu Elmas - Berin Günay - Büşra Ay, Prens Siegfried rolünde; Batur Büklü - Y. Berkay Günay - Çağatay Özmen- Matthew Solovieff, Rothbart rolünde; M. Nuri Arkan - Alican Güçoğlu - Arda Erkara - Ardis Kanat Tekkanat, Benno rolünde; Y. Berkay Günay –Arda Erkara - Matthew Solovieff - Can Bezirganoğlu, iki kız arkadaş rolünde; Merve Erdier - Gizem Atik Tuncay - Elifsu Pamukçu - Ayşe Aras - Melike Manav - Berin Günay, soytarı rolünde; Can Bezirganoğlu - Matthew Solovieff - Arda Erkara, Kraliçe rolünde; Meriç Sümen - Şeyda Duran, Wolfgang rolünde; Alper Akalin - Cenk Karayel, Eşlikçi rolünde; Alkış Peker - Sinan Kaymak -Oktay Aksoy dönüşümlü olarak dans edecek.











