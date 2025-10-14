Yeni Şafak
"Fareler ve İnsanlar" Fişekhane'de sahnelendi

14:0514/10/2025, Salı
AA
26 Ekim'de yeniden Fişekhane'de sahnelenecek.
26 Ekim'de yeniden Fişekhane'de sahnelenecek.

John Steinbeck'in unutulmaz eseri "Fareler ve İnsanlar" adlı tiyatro oyununun prömiyeri Fişekhane'de yapıldı. Tiyatronun yönetmenliğini Aydın Sigalı yaptı.

John Steinbeck'in unutulmaz eseri "Fareler ve İnsanlar" adlı tiyatro oyununun prömiyeri Fişekhane'de yapıldı. Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği eserde başrolleri Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen paylaştı. Eserde, Candy karakterinin köpeğini ise köpek oyuncu Şebo canlandırdı. Gösteri İstanbul'un prodüksiyonuyla sahnelenen iki perdelik eser, yaklaşık 3 saat sürdü. Oyunun sonunda ayakta alkışlanan ekip, sahneye çıkarak izleyicileri selamladı.

Dostluk ve hayal arasında bir oyun

ABD'de Büyük Buhran döneminde geçen dostluk ve hayal arasındaki bir hikayeyi tiyatro sahnesine yansıtan eserin konusu kısaca şöyle: "Zeka seviyesi düşük ama fiziksel olarak çok güçlü Lennie ile yol arkadaşı olan George, beraber çalışarak kendi topraklarına sahip olma hayali kurar. Göçebe olarak yaşayan iki dost bir taraftan farklı çiftliklerde yaşayarak geçimlerini sürdürmeye ve yaşam mücadelesi verirken Lennie'nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir biçimde sonlanmasına neden olur." Dekor tasarımını Behlüldane Tor'un hazırladığı oyunun kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım yaptı. Eser, yarın DasDas'ta ve 26 Ekim'de Fişekhane'de tiyatroseverlerle buluşturulacak.



