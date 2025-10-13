Sanat bilim ve teknoloji “Ben’in Ötesi” sergisinde

“Ben’in Ötesi” sergisi, Aysun Bolten'in sanat, bilim ve dijital teknolojiyi bir araya getiren disiplinlerarası bir yolculuğuna izleyicileri davet ediyor. Marcus Graf'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi yarın Galeri Miz'de açılacak. Sergi eserleri, Fransız psikanalist ve psikiyatr Jacques Lacan’ın öznelik ve ötekilik kavramından yola çıkarak, kimliğin görünmeyen katmanlarını keşfe açıyor. Bolten'in; tıbbi imgeleri, mikroskobik perspektifleri ve özel olarak geliştirilen dijital programlamayı dahil ettiği eserleri, felsefi bir sorgulamayı da yanında getiriyor. İki bölümden oluşan serginin merkezinde biyolojik verileri soyut portrelere dönüştüren video çalışmaları ve baskılar yer alıyor. Bolten, katılımcılardan aldığı kan örneklerini mikroskop altında görüntüleyerek her bireye özgü görsel parmak izi oluşturdu. Bu portrelerin her biri, çıplak gözle görülmeyen desenleri açığa çıkaran sanat ve bilimin bir birleşimi olarak izleyiciye sunuluyor.

Serginin ikinci bölümünde Bolten, izleyiciyi geçmiş ve gelecekteki benliklerinin simüle edilmiş yansımalarıyla yüzleştiren etkileşimli bir video enstalasyonu sunuyor. Ekranın karşısına geçen izleyicinin görüntüsü yapay zekâ destekli kameralar tarafından taranıyor ve özel dijital programlama sayesinde çocukluktan yaşlılığa uzanan farklı yaşam evrelerine dönüştürülüyor. Sanatçı, hem geçmişin anısını hem de geleceğin projeksiyonunu akışkan ve sürekli değişen birer kurgu olarak sunarak benliğin hiçbir zaman sabit olmadığını, aksine sürekli olarak yeniden kurgulandığını hatırlatıyor.Sergi; sanatı tıbbi, teknolojik ve felsefi yaklaşımlarla birleştirerek bizleri “ben”i gerçekten tanımlayan şeyin ne olduğu üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor. Sergiye dahil edilen programlama ve dijital unsurlar, kimliğe dair algımızın nasıl şekillendiğini gösterirken; Lacan’a yapılan göndermeler ve tıbbi imgeler, serginin felsefi derinliğini vurguluyor. “Ben’in Ötesi”, çağdaş sanata özgün ve düşündürücü bir bakış sunarken disiplinlerarası sorgulamanın kimliğimizi anlamada hâlâ ne kadar güncel ve vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor. Sergi 14 Kasım'a kadar pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 arasında görülebilir.