2026 Diriyah Güncel Sanat Bienali’nin detayları belli oldu

Bienal, 30 Ocak 2026’da Suudi Arabistan’ın tarihi Diriyah kentinde, endüstriyel mirasıyla öne çıkan JAX District’te kapılarını açacak. Etkinlikte 70’in üzerinde sanatçı yer alacak; 20’den fazla yeni yapıt özel olarak bu edisyon için üretilecek. Sanat direktörlüğünü Nora Razian ve Sabih Ahmed’in üstlendiği bienal, Formafantasma tasarım stüdyosunun sahnelemesiyle kurgulanıyor. Etkinlik; görsel sanatlar, ses, müzik, film, performans ve mimariyi bir araya getirerek sanatın farklı disiplinleri arasında akışkan bir diyalog kurmayı hedefliyor. Razian ve Ahmed, bu edisyonun çıkış noktasını “rüzgârların, ticaretin, göçün ve sürgünün taşıdığı hikâyeler, şarkılar ve dillerin ritimleri” olarak tanımlıyor: “Dünyayı bir alay, bir geçit gibi düşünmek; kutlayan, anan ve birbirine dokunan hareketlerin örüntüsü olarak görmek... kültürel biçimleri değiş tokuş, aktarım ve kesişimlerle anlamamıza imkân tanır.”

Sanatçılar da açıklandı

İlk açıklanan isimler arasında Pio Abad, Rand Abdul Jabbar, Ahaad Alamoudi, Afra Al Dhaheri, Ruba Al-Sweel, Raven Chacon, Merve Ertufan, Petrit Halilaj, Thảo Nguyên Phan, Gala Porras-Kim, Raqs Media Collective, Oscar Santillán, Agustina Woodgate ve Yu Ji gibi uluslararası çağdaş sanat sahnesinin önde gelen isimleri bulunuyor. Diriyah Bienali Vakfı CEO’su Aya Al-Bakree, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son beş yıldır Diriyah’taki JAX District’ten hem Suudi Arabistan’da hem de dünyada izleyicilerle buluştuk. Bu edisyon, kültürel aktarım ve hareket kavramlarını merkezine alarak bağlantılarımızı güçlendiriyor. JAX artık yalnızca bir mekân değil, farklı biçimlerde kültür üreten bir merkez.”

Diriyah Bienali Vakfı hakkında

Diriyah Bienali Vakfı, Suudi Arabistan Kültür Bakanı Prens Badr bin Abdullah bin Farhan Al Suud başkanlığında faaliyet gösteriyor. Vakıf; çağdaş ve İslam sanatlarına odaklanan iki büyük bienali dönüşümlü olarak düzenliyor, yıl boyu süren eğitim ve kültür programlarıyla ülkenin gelişen sanat ekosistemine katkı sunuyor.











