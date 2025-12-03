Ankara su kesintisi 3 Aralık 2025 duyurusu: Ankara'nın 5 ilçesinde saatlerce su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ su kesintisi programı

Ankara su kesintisi nedeniyle kent genelinde birçok bölgede uzun süreli su problemi yaşanacak. ASKİ’nin açıkladığı su kesintisi programına göre kent genelinde su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Ankara’nın 5 ilçesinde saatlerce sürecek planlı çalışmalar yapılacak. Vatandaşlar özellikle “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, ASKİ tarafından yapılan duyuruda kesintilerin altyapı bakım-onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Ankara su kesintisi, ASKİ su kesintisi programı, Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi gibi kritik başlıklar gün boyu takip edilirken; kesintilerin tamamlanmasıyla birlikte suyun belirtilen saatlerde kademeli olarak tekrar verileceği açıklandı. İşte 3 Aralık Çarşamba bugünkü ASKİ su kesintisi programı.

1 /6 Ankara su kesintisi, başkentte kış aylarının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme oturdu; ASKİ'nin resmi açıklamalarına göre, Ankara'nın 5 ilçesinde saatlerce sürecek planlı ve plansız su kesintileri yaşanacak. Mamak, Altındağ, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle gibi yoğun nüfuslu ilçelerde, şebeke arızaları, yoğun tüketim kaynaklı depolardaki su seviyesi düşüklüğü ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 Aralık 2025 tarihlerinde kesintiler etkili olacak, bazı bölgelerde bu süre 30 saati aşabilecek. Sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ankara su kesintisi 3 Aralık 2025 ASKİ programı.

2 /6 ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 17:00:00 Detay: Ankara genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Hacettepe, Zübeyde Hanım, Baraj Mahallelerin tamamı.

3 /6 MAMAK Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00 Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst kotlara erişim tarih ve saati: 04.12.2025 11:00 Etkilenen Yerler: Başak Mahallesi Bostancık Mahallesi Ekin Mahallesi Altıağaç Mahallesi Karaağaç Mahallesi Hüseyin Gazi Mahallesi Harman Mahallesi Bahçeleriçi Mahallesi Bahçelerüstü Mahallesi Çağlayan Mahallesi Misket Mahallesi Gülveren Mahallesi Hürel Mahallesi Anayurt Mahallesi Diriliş Mahallesi Şafaktepe Mahallesi Demirlibahçe Mahallesi Mehtap Mahallesi Derbent Mahallesi Araplar Mahallesi Dostlar Mahallesi Tepecik Mahallesi Köstence Mahallesi Boğaziçi Mahallesi Dutluk Mahallesi Üreğil Mahallesi Şahapgürler Mahallesi Yeşilbayır Mahallesi Kayaş Mahallesi Küçük Kayaş Mahallesi Kıbrısköyü Mahallesi Yenibayındır Mahallesi Eskibayındır Mahallesi Ortaköy Mahallesi Kutludüğün Mahallesi Lalahan (Karşıyaka) Mahallesi Lalahan (İstasyon) Mahallesi.

4 /6 KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 09:00:00 Detay: Kent genelinde su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen Yerler: Basınevleri - şevkat-Hasköy- kavacık subay evleri - kamil oçak - gümüşdere mahallesi , karargahtepe mah ve civarı alt kotları.

5 /6 YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:35:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 12:00:00 Detay: Yenimahalle İlçesi; İnönü Mahallesi 1782 Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Başkent sitesi,