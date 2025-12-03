ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 6'LI HESAP ÇIKTI: 2026'da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

2026 yılı için asgari ücret maratonu başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak rakamı belirlemek üzere ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Mevcut asgari ücret 22.104 TL seviyesindeyken, masada yüzde 20–30 arasında değişen zam senaryoları konuşuluyor. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını belirterek sürecin takvimine ilişkin ipuçları verdi. Peki 2026 asgari ücreti ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak, zam oranı kaç çıkabilir?
Asgari ücrette 2026 dönemi için geri sayım resmen başladı. Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni zam oranını belirlemek için ilk toplantıya hazırlanıyor. Bu yıl 22.104 TL olarak uygulanan rakamın, yüzde 20–30 bandındaki artış senaryolarıyla yeniden şekillenmesi bekleniyor. Bakan Vedat Işıkhan’ın Kabine çıkışı yaptığı açıklamalar ise sürece dair önemli mesajlar içeriyor. Peki 2026’da asgari ücret kaç TL olacak?
BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI' AÇIKLAMASI!
Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine dair şunları söyledi:
"Asgari ücret görüşmelerini yakın zamanda başlatacağız. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımız yakın zamanda resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz"
2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağı aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE 2026 İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI!
Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına yönelik zam senaryoları gelmeye başladı.
Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor.
İşte asgari ücret için olası zam senaryoları:
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.