ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 6'LI HESAP ÇIKTI: 2026'da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI' AÇIKLAMASI!

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine dair şunları söyledi:

"Asgari ücret görüşmelerini yakın zamanda başlatacağız. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımız yakın zamanda resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz"