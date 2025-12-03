Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Aralık ayındaki faiz kararı, ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının merakla beklediği önemli bir gelişme olarak gündemdeki yerini alıyor. 2025 yılının son faiz kararı olacak olan bu toplantının ardından yapılacak açıklamalar, finansal piyasaların seyrini belirleyecek. Peki, Aralık ayında yapılacak olan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz indirimine ilişkin beklentiler neler? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve ekonomistlerin 2025 Aralık ayı için faiz beklentileri.





2025 ARALIK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2025 yılı Aralık ayındaki faiz kararı, 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. Bu toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz politikası yönündeki yeni kararı piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Türkiye ekonomisinin 2025 yılındaki en kritik faiz kararını belirleyecek olan bu toplantı, döviz kuru ve enflasyon gibi ekonomik veriler açısından belirleyici olacak.





FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VAR MI?

Piyasa analistleri ve ekonomistlerin en çok tartıştığı konu, Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı. TCMB’nin faiz kararları, ülke ekonomisini etkileyen en önemli ekonomik faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Son dönemdeki piyasa anketlerine göre, faiz indirimi beklentisi artmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı, özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi değişkenlere bağlı olarak şekillenecek.





2025 ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her yıl düzenli olarak Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlamakta ve bu anket, Merkez Bankası'nın faiz kararına dair piyasa beklentilerini özetliyor. 2025 Aralık ayı için yapılan anketlere göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankete göre %39,35'e çıkmış durumda. Bunun yanı sıra, TCMB politika faiz oranı beklentisi ise %38,28 olarak belirlenmiş. Bu rakam, faizlerin bir miktar daha aşağıya çekileceği yönünde bir beklentinin olduğunu gösteriyor.





MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI EKONOMİYE NASIL YANSIR?