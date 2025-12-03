4 Aralık A101 aktüel fırsatlarının yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 indirimleri arasında yer alan elektrikli motorlu bisiklet mat siyah 19.990 TL, saç derisi masaj tarağı 1.499 TL, bluetooth ve kulaklık hoparlör seti 1.399 TL, kablosuz kulaklık 499 TL'den satışa sunuluyor. İşte 4 Aralık 2025 A101 indirimli ürünlerin tam listesi.
4 Aralık A101 aktüel fırsatlarının yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
A101 indirim broşürü yeni yıl öncesi ev dekorasyonu, kişisel bakım ve yaşam ürünlerinde cazip fırsatlar sunuyor. A101 indirim broşürü içerisinde 6'lı renkli cam pipet 45 TL, 4'lü bambu kesim panosu 269 TL, wok tava 399 TL, askılı çelik çocuk termosu 529 TL, hazneli el rendesi 59,50 TL ile raflara geliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK 2025
65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL
55" 4K UHD VIDAA Tv 17.999 TL
32" HD Ready Smart Tv 5.799 TL
Bluetooth Kulaklık ve Hoparlör Seti 1.399 TL
49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
SW-T8 Pro Akıllı Saat 799 TL
9980 Kablosuz Kulaklık 499 TL
WS-1967 Bluetooth Hoparlör 799 TL
Büro Tipi Buzdolabı 5.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
Işık Terapi Maskesi 1.399 TL
Migren Bandı 299 TL
Şarjlı Duruş Düzeltici 299 TL
Saç Derisi Masaj Tarağı 1.499 TL
Jel Göz Maskesi 149 TL
Jel Yüz Maskesi 199 TL
Cilt Bakım Cihazı 1.899 TL
IPL Epilasyon Aleti 1.099 TL
Soğuk Göz Çevresi Masaj Aleti 129 TL
Dijital Baskül 329 TL
Şarjlı Kafa Masaj Aleti 299 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 699 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 399 TL
Çift Kişilik Yatak Korumalı Yatak Alezi 349 TL
Yastık Alezi 79,50 TL
Ayıcıklı Kol Çantası 299 TL
Düzenleyici Sepet 79,50 TL
Bebek Yün Görünümlü Sweatshirt 349 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 239 TL
Pedallı Çöp Kovası 199 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 299 TL
3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 179 TL
Toz Deterjan 10 KG 299 TL
Cam Yüzeylere Özel Temizlik Havlusu 30'lu 75 TL
Parlak Likit Ruj 249 TL
Jel Göz Kalemi 209 TL
Stick Ruj 129 TL
Toz Allık 249 TL
Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 449 TL
500 Parça Sticker Kitabım 89 TL
Çocuk Eğlenceli Oyunlar Kitap Serisi 39,50 TL
39 Parça Legolu Market Arabası 359 TL
Şekilli Araçlar Çıkartmalı Etkinlik Kitapları 39,50 TL
Oyuncak 39 Parça Legolu Market Arabası 359 TL
Oyuncak Deluxe Küçük Ev Aletleri 149 TL
Ayaklı Sunum Bardağı 34,50 TL
Kavanoz 69,50 TL
Desenli Su Bardağı 44,50 TL
Kapaklı Şişe 89,50 TL
Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 119 TL
Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL
Askılı Çelik Çocuk Termosu 529 TL
Topkapı 12 Parça Porselen Fincan Takımı 469 TL
Çelik Termos 450 ml 449 TL
12 Parça Desenli Çay Seti 299 TL
Hazneli El Rendesi 59,50 TL
Desenli Tepsi 69,50 TL
Wok Tava 399 TL
5 Parça Salata Seti 149 TL
Kapsül Çamaşır Deterjanı 25'li 299 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir 750 G 159 TL
Krema 1 Litre 125 TL
Reçel 1 KG 85 TL
Üzüm Pekmezi 750 G 199 TL
Tahin 1400 G 229 TL