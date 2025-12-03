Hac ek kayıt e-devlet ekranı Diyanet açıklaması ile erişime açıldı. Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan vatandaşlar için ikinci şans olan hac ek kayıtları 27 Kasım tarihinde başladı. Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiği anda hac kesin kayıtlarını çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Peki 2026 hac ek kayıt başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? İşte e-Devlet Diyanet hac ek kayıt ekranı ve son tarihi 2026

1 /7 Diyanet hac kayıt tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları bu yıl 5 Kasım 2025 tarihinde çekildi. Hac ek kayıtları ise 27 Kasım 2025 tarihinde başladı. Hacı adayları kesin kayıt işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden yapacaklar. Peki, hac ek kayıtlar nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.

2 /7 HAC EK KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılı hac ek kayıtları; 27 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

3 /7 HAC KESİN KAYITLAR NASIL YAPILIR?

Hac Organizasyon tercihinizi "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu" veya "Acenta Organizasyonu"ndan birini seçerek yapınız.

4 /7 Bunun için https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz. Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranizi ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına hac işlemleri "Hac İşlemleri” yazınız. Hac işlemleri kısmına girdiğiniz zaman karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Bu ekranda üst menüden 3Organizasyon Tercihi tıklayınız. Gelen ekranda; "Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz" başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.



5 /7 Seçeceğiniz organizasyon tercihiniz bağlayıcı olacağından tercihinizi dikkatli bir şekilde yapınız.

Hangi organizasyon ile hacca gidecekseniz yanındaki kutucuğu İşaretleyiniz. Ardından “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum" alanını işaretleyiniz ve "Kaydet" butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız. Kaydet düğmesini tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran açılacaktir. Açılan bu ekranda yapmış olduğunuz organizasyon tercihiniz görüntülenmektedir. Ayrıca sizin ve varsa grubunuzda kayıtlı diğer hacı adaylarının bilgileri de görüntülenmektedir.

