EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 5 aylık enflasyon farkı ile güncel hesaplamalar

2026’ya adım adım yaklaşılırken emeklilerin gözü kulağı ocak zammında. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, bu hafta açıklanacak kasım enflasyonu ile daha da netleşecek. TÜİK’in 3 Aralık’ta duyuracağı veri, 5 aylık enflasyon farkını kesinleştirirken en düşük emekli maaşına yönelik beklentileri de artırıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini %31–33 bandına çekmesi ise zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı.
Yeni yıl öncesi milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: “Ocak zammı ne kadar olacak?” SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için belirlenecek artış oranı, kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşecek. 3 Aralık’ta TÜİK tarafından yayımlanacak veri, 5 aylık enflasyon farkını ortaya koyarken en düşük emekli aylığı için tahminleri de şekillendiriyor.
2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Emekli maaşı zammı için kritik haftaya girildi. TÜİK 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte maaşlara yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Aralık enflasyonunun da ocak ayında ilan edilmesiyle birlikte, memur ve emeklilerin alacağı nihai zam oranı kesinleşecek.
SSK VE BAĞKUR'LULARIN EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Emekliler, 4 aylık enflasyon farkına göre, şimdiden yüzde 10.25'lik zammı cebine koydu. TÜİK’in yayımlayacağı kasım enflasyonu, memur ve emeklinin ocakta alacağı maaş artışının ilk büyük belirleyicisi olacak. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte zam oranı tamamlanacak.
2026’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon farkına göre emekliler şu an için yüzde 10.25'lik zammı cebine koydu. Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı yüzde 10,25'lik artışla 18 bin 611 TL olacak.
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.