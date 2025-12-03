EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 5 aylık enflasyon farkı ile güncel hesaplamalar

2026’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyon farkına göre emekliler şu an için yüzde 10.25'lik zammı cebine koydu. Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı yüzde 10,25'lik artışla 18 bin 611 TL olacak.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.