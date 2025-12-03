Yeni Şafak
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak 2026’da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olur? 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti

21:223/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Kasım ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artış oranı kesinleşti. 5 aylık enflasyon farkı %11,20 olarak belirlendi ve 2026 Ocak emekli maaşları için beklentiler arttı. Emeklilerin yakından takip ettiği maaş zamlarına yönelik detaylar da netleşiyor. Peki en düşük emekli maaşı yeni yılda ne kadar olacak? İşte rakamalar...

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı oranı kesinleşti. Enflasyon oranı %0,87 olarak açıklanırken, 5 aylık zam farkı ise %11,20 olarak belirlendi. Bu artış, emekliler için önemli bir değişimi işaret ederken, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla nihai zam oranı netleşecek.


2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?


SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına enflasyon oranında artış alıyor. Kasım ayında açıklanan enflasyon verisi sonrasında, emekliler için 5 aylık enflasyon farkı oranı kesinleşmiş oldu. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyon verilerinde. Bu veriler, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak son zammı belirleyecek.



En düşük emekli maaşı 19.000 TL'yi geçebilir


Kasım ayında açıklanan %11,20’lik zam oranı ile en düşük emekli maaşı, 18.772 TL’ye çıkarken, Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşının 19.000 TL’yi geçmesi bekleniyor. Bu durum, emeklilerin alacağı maaş artışları konusunda umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.


SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı


TÜİK'in açıklamasına göre, Kasım ayı enflasyon verisi sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %11,20 oldu. Bu oranın ardından, emekliler için Ocak ayında yapılacak maaş artışı şu şekilde sıralanıyor:

16.880,98 TL maaş → %11,21 zam → 18.773,90 TL zamlı maaş

17.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 18.905,70 TL zamlı maaş

18.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 20.017,00 TL zamlı maaş

19.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 21.129,90 TL zamlı maaş

20.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 22.242,00 TL zamlı maaş

21.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 23.354,10 TL zamlı maaş

22.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 24.466,20 TL zamlı maaş

23.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 25.578,30 TL zamlı maaş

24.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 26.690,40 TL zamlı maaş

25.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 27.802,50 TL zamlı maaş

26.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 28.914,60 TL zamlı maaş

27.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 30.026,70 TL zamlı maaş

28.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 31.138,80 TL zamlı maaş

29.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 32.250,90 TL zamlı maaş

30.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 33.363,00 TL zamlı maaş


Aralık ayı enflasyonu belirleyici olacak


Aralık ayında açıklanacak enflasyon verileri, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak son artışı belirleyecek. Enflasyon oranları, emeklilerin maaşlarının ne kadar daha artacağına dair önemli bir ipucu verecek. Bu nedenle, emekliler Aralık verilerinin açıklanmasını merakla bekliyor.


Emekliler için beklenen maaş artışı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içinde iki kez maaş artışı alıyorlar. Kasım ayı enflasyon verisinin ardından kesinleşen %11,20’lik artış, emeklilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ancak, Aralık ayı verileri ile birlikte bu artış daha da netleşecek. 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışı, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir adım olacak.

#ssk
#bağ-kur
#emekli maaşı
#enflasyon
#2026 ocak
#zam oranı
#emekliler
#enflasyon farkı
#emeklilik maaşı
#En düşük emekli maaşı
#SSK ve Bağ-Kur emekli
#Emekli maaş zammı
