SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak 2026’da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olur? 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti

Kasım ayı enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artış oranı kesinleşti. 5 aylık enflasyon farkı %11,20 olarak belirlendi ve 2026 Ocak emekli maaşları için beklentiler arttı. Emeklilerin yakından takip ettiği maaş zamlarına yönelik detaylar da netleşiyor. Peki en düşük emekli maaşı yeni yılda ne kadar olacak? İşte rakamalar...
TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı oranı kesinleşti. Enflasyon oranı %0,87 olarak açıklanırken, 5 aylık zam farkı ise %11,20 olarak belirlendi. Bu artış, emekliler için önemli bir değişimi işaret ederken, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla nihai zam oranı netleşecek.
2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına enflasyon oranında artış alıyor. Kasım ayında açıklanan enflasyon verisi sonrasında, emekliler için 5 aylık enflasyon farkı oranı kesinleşmiş oldu. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyon verilerinde. Bu veriler, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak son zammı belirleyecek.
En düşük emekli maaşı 19.000 TL'yi geçebilir
Kasım ayında açıklanan %11,20’lik zam oranı ile en düşük emekli maaşı, 18.772 TL’ye çıkarken, Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşının 19.000 TL’yi geçmesi bekleniyor. Bu durum, emeklilerin alacağı maaş artışları konusunda umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı
TÜİK'in açıklamasına göre, Kasım ayı enflasyon verisi sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %11,20 oldu. Bu oranın ardından, emekliler için Ocak ayında yapılacak maaş artışı şu şekilde sıralanıyor:
16.880,98 TL maaş → %11,21 zam → 18.773,90 TL zamlı maaş
17.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 18.905,70 TL zamlı maaş
18.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 20.017,00 TL zamlı maaş
19.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 21.129,90 TL zamlı maaş
20.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 22.242,00 TL zamlı maaş
21.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 23.354,10 TL zamlı maaş
22.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 24.466,20 TL zamlı maaş
23.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 25.578,30 TL zamlı maaş
24.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 26.690,40 TL zamlı maaş
25.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 27.802,50 TL zamlı maaş
26.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 28.914,60 TL zamlı maaş
27.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 30.026,70 TL zamlı maaş
28.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 31.138,80 TL zamlı maaş
29.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 32.250,90 TL zamlı maaş
30.000,00 TL maaş → %11,21 zam → 33.363,00 TL zamlı maaş
Aralık ayı enflasyonu belirleyici olacak
Aralık ayında açıklanacak enflasyon verileri, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak son artışı belirleyecek. Enflasyon oranları, emeklilerin maaşlarının ne kadar daha artacağına dair önemli bir ipucu verecek. Bu nedenle, emekliler Aralık verilerinin açıklanmasını merakla bekliyor.
Emekliler için beklenen maaş artışı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içinde iki kez maaş artışı alıyorlar. Kasım ayı enflasyon verisinin ardından kesinleşen %11,20’lik artış, emeklilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ancak, Aralık ayı verileri ile birlikte bu artış daha da netleşecek. 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışı, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir adım olacak.