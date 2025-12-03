SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak 2026’da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olur? 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti





Emekliler için beklenen maaş artışı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yıl içinde iki kez maaş artışı alıyorlar. Kasım ayı enflasyon verisinin ardından kesinleşen %11,20’lik artış, emeklilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ancak, Aralık ayı verileri ile birlikte bu artış daha da netleşecek. 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışı, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir adım olacak.