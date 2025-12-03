EMEKLİ PROMOSYONUNA ARALIK GÜNCELLEMESİ: Aralık Ayında Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor? İşte liste

İŞ BANKASI: 24.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 2.000 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan kazanılabiliyor. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 15.250, 19.000, 21.500, 24.000 liraya varan promosyon veriyor.

KUVEYT TÜRK: 27.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 10.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 16.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 20.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 24.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan imkanı sunuyor.