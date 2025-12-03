Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'deden neredeydi?' diyerek hedef almıştı: AK Parti'den Özel'e 'şehadet belgeli' yanıt

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'şehit dedesi' üzerinden hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki 'cellat' tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp, "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" dedi. Özel'in bu sözlerine, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesini paylaşan İbiş, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı." ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel, tek aday olarak girip yeniden genel başkan seçildiği Kurultay'da, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyaretini hedef almış ve DEM Parti'ye seslenip
"Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum."
ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Özel'e
"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız."
cevabı gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in 'cellat' açıklamasına tepki göstermişti.
"Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP’nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın?"
diyen Erdoğan,
"Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir."
demişti.
Özel'den Erdoğan'a: Senin deden neredeydi?
Özel, Erdoğan'ın bu açıklamasına Silivri'den verdiği yanıtta,
"Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?"
ifadelerini kullandı.
AK Parti'den Özel'e 'şehadet belgeli' yanıt
Özel'in bu sözlerine AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş cevap verdi.
"Özel, Cumhurbaşkanımıza dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuş"
Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesini koyan İbiş,
"Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."
ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığından 2018 yılında yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır."
denilmişti.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#Şehadet
#CHP
#AK Parti
#Yusuf İbiş