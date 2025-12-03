Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'deden neredeydi?' diyerek hedef almıştı: AK Parti'den Özel'e 'şehadet belgeli' yanıt

"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız."